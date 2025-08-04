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Datei in PDF, DOCX, DOC, TXT, ODT oder RTF hochladen. Scanaris extrahiert systematisch den Text und erfasst die Normseiten automatisch.
SCANARIS06
Systematisch gegen einen 70-Milliarden-Quellen-Korpus prüft Scanaris Ihre wissenschaftliche Arbeit. Motor: PlagAware, im jahrelangen Prüfungsbetrieb von etlichen deutschen Hochschulen bewährte professionelle Plagiats-Software. Geprüft wird gegen 70 Milliarden Quellen. Plagiatsscanner als PDF-Bericht in 15 Minuten ab 2,90 Euro pro Arbeit.
Scanaris prüft Ihren Plagiatsscan gegen 70 Milliarden Quellen und liefert den Bericht binnen 15 Minuten per E-Mail. Im Hintergrund läuft PlagAware, die Plagiatssoftware aus dem Prüfungsalltag etlichen deutschen Hochschulen, mit einem Vergleichs-Korpus von 70 Milliarden Quellen.
Im PDF-Bericht sehen Sie pro Stelle die Originalquelle, den Übereinstimmungsgrad und die KI-Wahrscheinlichkeit pro Modell (ChatGPT, Claude, Gemini). Ab 2,90 Euro pro Arbeit, anonym ohne Konto.
Bei Scanaris vergehen vom Upload bis zum Prüfbericht meist weniger als 15 Minuten. Komplett ohne Konto und ohne Aufnahme in eine Prüfungsbibliothek.
Datei in PDF, DOCX, DOC, TXT, ODT oder RTF hochladen. Scanaris extrahiert systematisch den Text und erfasst die Normseiten automatisch.
Wählen Sie bei Scanaris zwischen reiner Plagiatsprüfung, reiner KI-Texterkennung oder dem Kombi-Paket. Zahlung per Karte, PayPal, SEPA, Klarna, Apple Pay oder Google Pay.
Binnen 15 Minuten landet der Scanaris-Prüfbericht als PDF in Ihrem Postfach. Mit farblicher Markierung der verdächtigen Passagen, Prozentanteil und sortierter Quellenliste am Berichtsende.
Mindestbestellwert bei Scanaris: 2,90 € pro Arbeit. Eine Normseite umfasst 1.800 Zeichen inklusive Leerzeichen.
Plagiatsprüfung
Abgleich gegen 70 Mrd. Quellen.0,29 € / Normseite
Kombi: Plagiat + KI
Beides in einem Bericht, 33 % günstiger.0,39 € / Normseite
KI-Texterkennung
ChatGPT, Claude, Gemini erkennen.0,29 € / Normseite
Scanaris arbeitet mit PlagAware, einer professionellen Plagiatssoftware, die von etlichen deutschen Hochschulen selbst eingesetzt wird. Geprüft wird gegen 70 Milliarden Webseiten, akademische Publikationen und Verlagsdatenbanken. Die Trefferquote entspricht professionellen Universitäts-Systemen.
Nein. Scanaris verarbeitet die Arbeit ausschließlich für die einmalige Prüfung und löscht die Datei nach 14 Tagen automatisch von den deutschen Servern. Es gibt keine Aufnahme in eine Prüfungsbibliothek und keine Weitergabe an Dritte.
Der Scanaris-Bericht besteht aus drei Teilen: Übersichtsseite mit Plagiats- und KI-Prozentwert plus Ampel-Bewertung, das Manuskript mit farblich markierten Treffern, sowie die Quellenliste mit Links und Übereinstimmungsgrad pro Stelle.
Scanaris akzeptiert PDF, DOCX, DOC, TXT, ODT und RTF bis zu 100 MB. Am stabilsten ist PDF, weil das Layout verlässlich erhalten bleibt. Aus Word exportieren Sie über Speichern unter ins PDF-Format.
Solltest du mit dem Bericht nicht zufrieden sein, schreib uns binnen 14 Tagen an kontakt(at)plagiatsscanner.de und wir erstatten den vollen Betrag, ohne Diskussion.
Lesermeinungen zum Scanaris-Magazin
„Wirtschaftsinformatik-Master, 92 Seiten, 26,68 Euro. Scanaris-Bericht systematisch sortiert nach Schweregrad, eine 88-Prozent-Übernahme aus einem PDF erkannt."
„Doktorarbeit Chemie, 158 Seiten, 45,82 Euro. Drei methodische Quellen-Übernahmen mit korrektem Zitat bestätigt, kein Treffer ohne Quelle."
„Solide systematische Auswertung. KI-Anteil pro Modell war für meine Arbeit ein Aha-Moment."
„Bachelor Soziale Arbeit, anonyme Prüfung ohne Konto. Bericht in 7 Minuten, Hausarbeit-Stelle mit Schulskript-Übernahme erkannt."
„Politik-Master, 79 Seiten, 22,91 Euro. Scanaris-Bericht ist im Lehrstuhl-Gespräch direkt verwendbar gewesen."
„Lehramt Englisch, 35 Seiten, 10,15 Euro. Eine englische Sekundärliteratur-Stelle bei 73 Prozent erkannt, sauber zitiert."
Ab 2,90 € pro Arbeit, systematischer PDF-Bericht in 15 Minuten, anonym, mit Geld-zurück-Garantie.Bericht jetzt anfordern
Bei einer Bachelor- wie auch einer Masterarbeit entscheidet die saubere Zitation häufig direkt über die Note, weshalb Scanaris hier den Detail-Blick liefert. Speziell bei einer Dissertation sind sauber zitierte Quellen entscheidend für die Note. Mit dem Plagiatsscanner prüfen Sie Ihre Bachelorarbeit gegen 70 Milliarden Quellen. Mit dem Plagiatsscanner prüfen Sie Ihre Masterarbeit gegen 70 Milliarden Quellen. Mit dem Plagiatsscanner prüfen Sie Ihre Dissertation gegen 70 Milliarden Quellen.
Häufige Anwendung: Plagiatsscanner für Bachelorarbeit, Masterarbeit, Dissertation.
Plagiatsscanner für Bachelorarbeit, Masterarbeit, Dissertation prüfen lassen
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Eine ausführliche Beschreibung gibt es als Plagiate scannen bei korrektur.de.
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