Plagiatsscanner für Bachelorarbeit, Masterarbeit, Dissertation

Systematisch gegen einen 70-Milliarden-Quellen-Korpus prüft Scanaris Ihre wissenschaftliche Arbeit. Motor: PlagAware, im jahrelangen Prüfungsbetrieb von etlichen deutschen Hochschulen bewährte professionelle Plagiats-Software. Geprüft wird gegen 70 Milliarden Quellen. Plagiatsscanner als PDF-Bericht in 15 Minuten ab 2,90 Euro pro Arbeit.